«Не меньше миллиона!»: Народный автомобиль Миронова назвали утопией

В России нельзя быстро начать производство хороших машин стоимостью меньше миллиона рублей, заявил в интервью НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.

Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что в РФ можно создать автомобиль, превосходящий по комфорту и безопасности Lada Granta, но существенно более дешевый, чем нынешние модели, цена которых начинается от 778 тыс. рублей, пишут «Известия», ссылаясь на письмо Миронова премьер-министру РФ.

«Современный, качественный и безопасный автомобиль сегодня, увы, абсолютно дешевым сделать невозможно. Да, сегодня цены на автомобили слишком задраны, но если выпускать что-то более-менее приемлемое, хорошую машину меньше, чем за миллион, никто не произведет. Кроме того, для того, чтобы такая машина появилась именно в России, нужно довольно много времени. Мы шли правильным путем, сотрудничая с разными брендами, и повышая локализацию здесь, и очень жаль, что он прервался. Думать, что мы своими силами быстро сделаем дешевый и качественный автомобиль, – это либо утопия, либо оголтелый политический популизм», - сказал Похмелкин.

От также раскритиковал предложение Миронова выявить «избыточные требования» Техрегламента, мешающие производству «народных автомобилей».