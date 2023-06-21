«Не меньше миллиона!»: Народный автомобиль Миронова назвали утопией
Автомобиль с двумя подушками безопасности «не уложится» в 600 тысяч рублей, а убирать их вообще – опасно для жизни, сказал в эфире НСН Виктор Похмелкин.
В России нельзя быстро начать производство хороших машин стоимостью меньше миллиона рублей, заявил в интервью НСН председатель «Движения автомобилистов России» Виктор Похмелкин.
Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов ранее заявил, что в РФ можно создать автомобиль, превосходящий по комфорту и безопасности Lada Granta, но существенно более дешевый, чем нынешние модели, цена которых начинается от 778 тыс. рублей, пишут «Известия», ссылаясь на письмо Миронова премьер-министру РФ.
«Современный, качественный и безопасный автомобиль сегодня, увы, абсолютно дешевым сделать невозможно. Да, сегодня цены на автомобили слишком задраны, но если выпускать что-то более-менее приемлемое, хорошую машину меньше, чем за миллион, никто не произведет. Кроме того, для того, чтобы такая машина появилась именно в России, нужно довольно много времени. Мы шли правильным путем, сотрудничая с разными брендами, и повышая локализацию здесь, и очень жаль, что он прервался. Думать, что мы своими силами быстро сделаем дешевый и качественный автомобиль, – это либо утопия, либо оголтелый политический популизм», - сказал Похмелкин.
От также раскритиковал предложение Миронова выявить «избыточные требования» Техрегламента, мешающие производству «народных автомобилей».
«Это крайне опасное предложение для наших сограждан. Экономить на подушках безопасности – это экономить на человеческих жизнях и на здоровье людей. Это не мелочь или ерунда, на мой взгляд, автомобили без подушек безопасности вообще выпускать нельзя. Две подушки – это крайне мало. При этом, если только их оставить, все равно в 600 тыс. рублей машина не уложится. У нас на дорогах остаются автомобили без подушек безопасности и ABS, и количество смертей и тяжких увечий в них гораздо выше, чем в машинах более защищенных», - заключил собеседник НСН.
Руководитель проекта «Автомаркетолог» Олег Мосеев ранее говорил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что ввоз в Россию машины по параллельному импорту в среднем обходится в 400 тыс. рублей.
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