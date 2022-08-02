Украина: ведутся консультации с США перед ударами HIMARS

Перед ударами реактивных систем залпового огня HIMARS американского производства военные Украины консультируются с Вашингтоном, сообщил Telegraph представитель ГУ разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий.

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При использовании РСЗО Киев использует информацию, полученную в режиме реального времени от США. При этом американские чиновники не предоставляют непосредственные данные для наведения.

Скибицкий не рассказал, какие снимки используют ВСУ при ударах, только подчеркнув, что они «очень хорошие».

Напомним, российская армия уничтожила две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Харькове.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Степанов
ТЕГИ:СШАУкраина
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