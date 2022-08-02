Украина: ведутся консультации с США перед ударами HIMARS

При использовании РСЗО Киев использует информацию, полученную в режиме реального времени от США. При этом американские чиновники не предоставляют непосредственные данные для наведения.

Скибицкий не рассказал, какие снимки используют ВСУ при ударах, только подчеркнув, что они «очень хорошие».

Напомним, российская армия уничтожила две пусковые установки американской реактивной системы залпового огня HIMARS в Харькове.

