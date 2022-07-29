СМИ: в Еленовке на месте обстрела изолятора нашли обломки HIMARS
Обломки боеприпаса РСЗО HIMARS были обнаружены на месте обстрела СИЗО в Еленовке, сообщает РИА Новости со ссылкой на своего корреспондента.
По словам сотрудника агентства, на некоторых из них сохранились части номеров.
Ранее официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков заявил, что ВСУ обстреляли в Еленовке изолятор с пленёнными украинскими военными и боевиками с помощью американской РСЗО HIMARS, сообщает RT.
В штабе территориальной обороны Донецкой народной республики заявили, что в результате удара погибли 53 человека.
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