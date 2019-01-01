Украина – в НАТО: Вакарчук рассказал о своей детской мечте

Рок-музыкант, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что вступление Украины в НАТО было его детской мечтой. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1». По словам Вакарчука, он хотел интеграции Украины в НАТО и «другие европейские структуры», с тех самых пор, как «в детстве узнал, что это такое».

Кроме того, Святослав Вакарчук добавил, что основным положением» программы его партии будет евроатлантический вектор развития страны.

В феврале прошлый президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС.