Украина – в НАТО: Вакарчук рассказал о своей детской мечте
Рок-музыкант, лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что вступление Украины в НАТО было его детской мечтой. Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1». По словам Вакарчука, он хотел интеграции Украины в НАТО и «другие европейские структуры», с тех самых пор, как «в детстве узнал, что это такое».
Кроме того, Святослав Вакарчук добавил, что основным положением» программы его партии будет евроатлантический вектор развития страны.
В феврале прошлый президент Украины Петр Порошенко подписал изменения в Конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в НАТО и ЕС.
Ранее НСН сообщала, что лидер известной украинской группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал окончательным решение об участии вместе с партией «Голос» в парламентских выборах. Рок-музыкант отметил, что в случае, если «Голос» пройдет в Верховную Раду, то он «точно возьмет депутатский мандат». Вакарчук также сообщил, что хотел бы, чтобы в его партии не было действующих депутатов.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- В Госдуме предложили делить пиво на «живое» и «мертвое»
- Кинолог рассказал, как Медведеву вести себя с алабаем
- Путин присвоил аэропортам имена выдающихся россиян
- Косаток и белух оставили в «китовой тюрьме» в Приморье
- The Times: Ассанж подвергался психологическим пыткам в Великобритании