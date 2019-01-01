Украина

«Голос» Вакарчука поддержит позитив Зеленского

20 мая21:53

Рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» будет поддерживать «позитивные изменения» для страны, которые инициирует Владимир Зеленский.

Если новый президент не будет выполнять свои обещания перед народом, то «Голос» «заставит его отвечать перед избирателями», — сказал Вакарчук в эфире радио «Новое Время».

Святослав Вакарчук: Олигархи использовали людей Донбасса!

Вакарчук ранее заявил, что партия «Голос» будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине, передает РИА «Новости».

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Святослав ВакарчукВладимир Зеленский

партнеры