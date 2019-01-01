«Голос» Вакарчука поддержит позитив Зеленского

Рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» будет поддерживать «позитивные изменения» для страны, которые инициирует Владимир Зеленский.

Если новый президент не будет выполнять свои обещания перед народом, то «Голос» «заставит его отвечать перед избирателями», — сказал Вакарчук в эфире радио «Новое Время».