«Голос» Вакарчука поддержит позитив Зеленского
Рок-музыкант, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук заявил, что его партия «Голос» будет поддерживать «позитивные изменения» для страны, которые инициирует Владимир Зеленский.
Если новый президент не будет выполнять свои обещания перед народом, то «Голос» «заставит его отвечать перед избирателями», — сказал Вакарчук в эфире радио «Новое Время».
Вакарчук ранее заявил, что партия «Голос» будет участвовать в предстоящих парламентских выборах на Украине, передает РИА «Новости».
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей
Горячие новости
- Непобедимая сила юмора. Западные СМИ об инаугурации Зеленского
- В США назвали штаты, компрометированные Россией в 2016 году
- Усманов отрицает причастность к кадровым решениям в «Коммерсанте»
- В Совфеде объяснили, как Украина подготовит НАТО к войне с Россией
- Первый канал подтвердил отправку приглашения дочери Алсу