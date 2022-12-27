Украина сообщила о возвращении в страну тел 42 погибших военных
На Украину вернули тела 42 погибших военнослужащих. Об этом сообщили в Минреинтеграции. В целом число погибших, которых удалось вернуть, по данным украинской стороны, составляет 869.
По словам уполномоченный по вопросу пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что работа по обмену идет каждый день, а процесс переговоров «сложный и длительный». Он пообещал вернуть всех, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».
14 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва и Киев провели очередной обмен пленными. По его словам, Украина вернула 64 военнослужащих, а также тела четырех погибших.
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