Украина сообщила о возвращении в страну тел 42 погибших военных

По словам уполномоченный по вопросу пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что работа по обмену идет каждый день, а процесс переговоров «сложный и длительный». Он пообещал вернуть всех, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

14 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва и Киев провели очередной обмен пленными. По его словам, Украина вернула 64 военнослужащих, а также тела четырех погибших.

