Украина сообщила о возвращении в страну тел 42 погибших военных

На Украину вернули тела 42 погибших военнослужащих. Об этом сообщили в Минреинтеграции. В целом число погибших, которых удалось вернуть, по данным украинской стороны, составляет 869.

В Минобороны РФ подтвердили обмен пленными с Украиной по формуле «60 на 60»

По словам уполномоченный по вопросу пропавших без вести Олег Котенко сообщил, что работа по обмену идет каждый день, а процесс переговоров «сложный и длительный». Он пообещал вернуть всех, передает Telegram-канал издания «Страна.ua».

14 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Москва и Киев провели очередной обмен пленными. По его словам, Украина вернула 64 военнослужащих, а также тела четырех погибших.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеОбменУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры