В Минобороны РФ подтвердили обмен пленными с Украиной по формуле «60 на 60»

Шестьдесят российских военных вернулись из плена с подконтрольной Киеву территории, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

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В сообщении говорится, что в украинском плену им «грозила смертельная опасность».

«Самолёты ВКС РФ доставят освобождённых военнослужащих в Москву для прохождения лечения и реабилитации», - добавили в ведомстве.

Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об очередном обмене пленными с Украиной по формуле «60 на 60», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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