В Минобороны РФ подтвердили обмен пленными с Украиной по формуле «60 на 60»
Шестьдесят российских военных вернулись из плена с подконтрольной Киеву территории, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
В сообщении говорится, что в украинском плену им «грозила смертельная опасность».
«Самолёты ВКС РФ доставят освобождённых военнослужащих в Москву для прохождения лечения и реабилитации», - добавили в ведомстве.
Ранее врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об очередном обмене пленными с Украиной по формуле «60 на 60», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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