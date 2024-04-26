«Трагедия не научила»: Россия продолжает использовать «чернобыльские» реакторы
Владимир Кузнецов заявил НСН, что семь реакторов чернобыльского типа продолжают эксплуатироваться на российских АЭС после трагедии.
Семь реакторов чернобыльского типа продолжают эксплуатироваться на российских АЭС после трагедии, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Он отметил, что в мире подобные реакторы не используются, так как они изначально не были предназначены для производства электроэнергии.
26 апреля 1986 года произошла печально известная авария на Чернобыльской АЭС, во многом перевернувшая отношение человечества к радиации. В этот день отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.
«Чернобыльская трагедия ничему не научила. У нас продолжают эксплуатироваться реакторы чернобыльского типа. Два реактора на Курской станции, два реактора на Ленинградской, еще три на Смоленской. Семь реакторов чернобыльского типа, которые продолжают эксплуатироваться, о чем говорят? Они практически находятся под открытым небом, довести их до приемлемых и современных норм безопасности просто не представляется возможным. Мы видим, что периодически дроны украинские прилетают и на Курскую станцию, и на Смоленскую, и на Ленинградскую. Никто это не анализирует. Во всем мире реакторов подобного плана не существует, они не были созданы для производства электроэнергии», - объяснил он.
Также Кузнецов посетовал на близкую расположенность некоторых станций к границам и странам НАТО.
«У нас Балтийская станция строилась в Калининградской области, она сейчас под открытым небом незаконченная. Надо анализировать политическую ситуацию и не размещать подобные объекты рядом с границами – рядом Эстония, с другой стороны Швеция, Финляндия. Станция теперь окружена странами НАТО. У нас места нет в России? Надо ведь строить с умом», - призвал специалист.
По его словам, люди не смогут в ближайшие сотни лет вернуться в зону Чернобыльской трагедии.
«Что касается Чернобыльской трагедии, восстановить там территорию не получится ни при нашей жизни, ни при жизни наших детей и внуков. Там есть такие загрязнения, которые никак не сочетаются с человеческой жизнью. Например, плутоний, период полураспада – 24 тысячи лет. Какое возвращение? Если бы это можно было сделать, это бы сделали. Туда никто не собирается возвращаться», - заключил собеседник НСН.
Ранее бывший член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин сравнил сброс радиоактивной воды с АЭС «Фукусима-1» с аварией в Чернобыле, передает «Радиоточка НСН».
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