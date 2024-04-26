«Трагедия не научила»: Россия продолжает использовать «чернобыльские» реакторы

Семь реакторов чернобыльского типа продолжают эксплуатироваться на российских АЭС после трагедии, заявил НСН экс-начальник инспекции по надзору за ядерной и радиационной безопасностью Госатомнадзора СССР Владимир Кузнецов. Он отметил, что в мире подобные реакторы не используются, так как они изначально не были предназначены для производства электроэнергии.

26 апреля 1986 года произошла печально известная авария на Чернобыльской АЭС, во многом перевернувшая отношение человечества к радиации. В этот день отмечается День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах.