Российский посол прокомментировал отказ Берлина поставлять оружие Киеву

Берлин не поставляет Киеву летальное оружие, так как у ФРГ есть определенные исторические ассоциации, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» российский посол в Берлине Сергей Нечаев.

Германия отказалась поставлять летальное оружие Киеву

По его словам, «они связаны как с печальным историческим опытом — поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских — это пробуждает некоторые исторические параллели, что немцы понимают».

Также речь идет о внутренних законах Германии, которые не разрешают поставку оружия в зоны конфликтов. «Именно на дипломатические усилия и переговорный процесс делают акцент наши немецкие коллеги», — отметил дипломат.

Отказ Берлина поставлять оружие Киеву на фоне эскалации конфликта на границе с Россией означает, что Германия сделала неверные выводы из своей истории, написал ранее в статье для Spiegel экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

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