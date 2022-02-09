Российский посол прокомментировал отказ Берлина поставлять оружие Киеву

По его словам, «они связаны как с печальным историческим опытом — поставлять оружие на Украину, чтобы из него стреляли в русских — это пробуждает некоторые исторические параллели, что немцы понимают».

Также речь идет о внутренних законах Германии, которые не разрешают поставку оружия в зоны конфликтов. «Именно на дипломатические усилия и переговорный процесс делают акцент наши немецкие коллеги», — отметил дипломат.

Отказ Берлина поставлять оружие Киеву на фоне эскалации конфликта на границе с Россией означает, что Германия сделала неверные выводы из своей истории, написал ранее в статье для Spiegel экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

