В Чехии планируют поставлять допоружие на Украину

После решения о предоставлении Киеву артиллерийских снарядов Прага планирует продолжить поставлять оружие на Украину. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

В начале февраля правительство страны подарило Киеву четыре тысячи артснарядов калибром 152 миллиметра на сумму примерно $1,7 миллиона.

Дипломат объяснил, что Чехия помогает Украине, так как происходящие в ней события влияют на Центральную Европу.

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По его словам, у государства «есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе» для того, чтобы Россия не напала на нее. Министр подчеркнул, что в чешском обществе не было дискуссий, а в правительстве – политических дебатов, на тему военной помощи Киеву.

Липавский также отметил, что Чехия была рада присоединиться к «неплохому клубу, который таким образом помогает Украине», и в который входят США, Великобритания, Польша и Прибалтика.

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ТЕГИ:ПоставкиОружиеМИДЧехияУкраина
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