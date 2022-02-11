В Чехии планируют поставлять допоружие на Украину

После решения о предоставлении Киеву артиллерийских снарядов Прага планирует продолжить поставлять оружие на Украину. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.

В начале февраля правительство страны подарило Киеву четыре тысячи артснарядов калибром 152 миллиметра на сумму примерно $1,7 миллиона.

Дипломат объяснил, что Чехия помогает Украине, так как происходящие в ней события влияют на Центральную Европу.