В Чехии планируют поставлять допоружие на Украину
После решения о предоставлении Киеву артиллерийских снарядов Прага планирует продолжить поставлять оружие на Украину. Об этом сообщает издание «Европейская правда» со ссылкой на министра иностранных дел Чехии Яна Липавского.
В начале февраля правительство страны подарило Киеву четыре тысячи артснарядов калибром 152 миллиметра на сумму примерно $1,7 миллиона.
Дипломат объяснил, что Чехия помогает Украине, так как происходящие в ней события влияют на Центральную Европу.
По его словам, у государства «есть политическая воля помочь Украине выстоять в этом кризисе» для того, чтобы Россия не напала на нее. Министр подчеркнул, что в чешском обществе не было дискуссий, а в правительстве – политических дебатов, на тему военной помощи Киеву.
Липавский также отметил, что Чехия была рада присоединиться к «неплохому клубу, который таким образом помогает Украине», и в который входят США, Великобритания, Польша и Прибалтика.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,5 млн+197 тыс. / сут.
Умерли
338 тыс.+701 / сут.
Выздоровели
10,9 млн+106 тыс. / сут.
- Нагиев заявил, что будет ведущим КВН вместо болеющего Маслякова
- Пушилин назвал число граждан ДНР, получивших гражданство РФ
- Глава ЦБ: Инфляцию в 4% к концу года нельзя обеспечить без рецессии в экономике РФ
- Вашингтон стягивает ударные силы к Европе
- Матвиенко отчитала сенаторов, разговаривающих по телефону во время заседания
- МИД РФ отказался принять коллективный ответ по гарантиям безопасности
- ЕС не планирует эвакуировать своих граждан с Украины
- В Чехии планируют поставлять допоружие на Украину
- Минздрав: состояние Жириновского оценивается как стабильное
- Медведев заявил, что приток мигрантов в РФ увеличился на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru