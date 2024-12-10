Сальдо назвал Херсон «мертвым городом»

Город Херсон, находящийся под контролем ВСУ, стал «мертвым». Об этом заявил глава Херсонской области Владимир Сальдо в беседе с РИА Новости.

Как отметил губернатор, ему «больно» за город.

«Потому что если посмотреть даже по тем источникам, которые украинская цензура разрешает размещать, то даже смотреть на это тоже больно. Можно сказать, что это мертвый город, на улицах нет людей», — заявил Сальдо.

Глава области добавил, что Киев не показывает реальную картину происходящего.

Ранее Владимир Сальдо заявил, что Россия обязательно вернет Херсон, однако возврат — сложная операция, для которой потребуется много усилий и ресурсов, пишет «Свободная пресса».

