Украина разрешила себе не выплачивать госдолг
Верховная Рада Украины приняла указ, допускающий приостановку выплат по внешнему госдолгу Украины до 1 октября 2024 года. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Ярослав Железняк.
Отмечается, что сложности с выплатами по госдолгу возникли на фоне переговоров с частными кредиторами, не желающими пойти на новую отсрочку либо предложить реструктуризацию. Киев объявит дефолт, если сторонам не удастся достичь соглашения к 1 августа.
Киев настаивает на списании 60% долга, чтобы расплатиться по обязательствам, кредиторы же не готовы простить Украине больше 20%. Суммарный объем долга сегодня составляет больше $20 млрд.
Ранее Еврокомиссия обратилась с призывом к частным кредиторам Украины как можно скорее достичь договоренности с Киевом по реструктуризации задолженности с целью не допустить дефолта страны.
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