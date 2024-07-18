Украина разрешила себе не выплачивать госдолг

Отмечается, что сложности с выплатами по госдолгу возникли на фоне переговоров с частными кредиторами, не желающими пойти на новую отсрочку либо предложить реструктуризацию. Киев объявит дефолт, если сторонам не удастся достичь соглашения к 1 августа.

Киев настаивает на списании 60% долга, чтобы расплатиться по обязательствам, кредиторы же не готовы простить Украине больше 20%. Суммарный объем долга сегодня составляет больше $20 млрд.

Ранее Еврокомиссия обратилась с призывом к частным кредиторам Украины как можно скорее достичь договоренности с Киевом по реструктуризации задолженности с целью не допустить дефолта страны.

