Украина разорвала соглашение о свободной торговле с Белоруссией

Замминистра экономики Украины Тарас Качка заявил, что Киев не торгует с Минском уже почти два года. Решение кабмина подводит правовую базу под реалии, констатировал он.

Также украинское правительство продлило запрет на торговлю с Россией до 31 января 2024 года.

Украина 14 декабря начала устанавливать на границе с Белоруссией противотанковые заграждения «зубы дракона». Командующий группировкой войск «Север» Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Сергей Наев объяснил, что границу укрепляют на наиболее опасных участках, передает «Радиоточка НСН».

