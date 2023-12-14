Лукашенко: На Украине произошел жесточайший конфликт между Зеленским и военными

Лукашенко отметил, что этот сценарий не стал для него неожиданным - он его предсказывал ранее.

«Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные – это будет самая серьезная оппозиция Зеленскому. А никто не верил», - добавил Лукашенко.

В частности, общество настроено негативно из-за ежедневных смертей на фронте и невнятной системе мобилизации.

«Какая это война, если человек воевать не умеет? Увеличилось количество военнопленных, идут и группами сдаются», - подытожил белорусский лидер.

Накануне Владимир Зеленский объяснил тупик в российско-украинском конфликте наступлением зимы. Его обращение опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

