Лукашенко: На Украине произошел жесточайший конфликт между Зеленским и военными
14 декабря 202312:40
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и его армией. Его слова приводит РИА Новости.
Лукашенко отметил, что этот сценарий не стал для него неожиданным - он его предсказывал ранее.
«Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные – это будет самая серьезная оппозиция Зеленскому. А никто не верил», - добавил Лукашенко.
В частности, общество настроено негативно из-за ежедневных смертей на фронте и невнятной системе мобилизации.
«Какая это война, если человек воевать не умеет? Увеличилось количество военнопленных, идут и группами сдаются», - подытожил белорусский лидер.
Накануне Владимир Зеленский объяснил тупик в российско-украинском конфликте наступлением зимы. Его обращение опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru