Лукашенко: На Украине произошел жесточайший конфликт между Зеленским и военными

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о жесточайшем конфликте между президентом Украины Владимиром Зеленским и его армией. Его слова приводит РИА Новости.

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Лукашенко отметил, что этот сценарий не стал для него неожиданным - он его предсказывал ранее.

«Надо поднять мои заявления полугодовой давности и показать. Я говорил, что военные – это будет самая серьезная оппозиция Зеленскому. А никто не верил», - добавил Лукашенко.

В частности, общество настроено негативно из-за ежедневных смертей на фронте и невнятной системе мобилизации.

«Какая это война, если человек воевать не умеет? Увеличилось количество военнопленных, идут и группами сдаются», - подытожил белорусский лидер.

Накануне Владимир Зеленский объяснил тупик в российско-украинском конфликте наступлением зимы. Его обращение опубликовал Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Телеграм-канал Зеленского
ТЕГИ:ВСУВладимир ЗеленскийАлександр Лукашенко

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