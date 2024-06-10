Украина разместит часть переданных истребителей F-16 за границей

По словам военного, «определенное количество» самолетов будут находиться на безопасных базах, чтобы они «не стали мишенями» на Украине. Некоторые из истребителей останутся в центрах, готовящих пилотов и авиаперсонал.

«Это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ», — указал Голубцов.

Ранее СМИ сообщили, что летом Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды планируют поставить на Украину 60 истребителей F-16, напоминает RT.

