Украина разместит часть переданных истребителей F-16 за границей

Часть истребителей F-16, которые будут переданы Украине западными странами, разместят на аэродромах за пределами страны. Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, пишет «Страна.ua».

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По словам военного, «определенное количество» самолетов будут находиться на безопасных базах, чтобы они «не стали мишенями» на Украине. Некоторые из истребителей останутся в центрах, готовящих пилотов и авиаперсонал.

«Это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ», — указал Голубцов.

Ранее СМИ сообщили, что летом Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды планируют поставить на Украину 60 истребителей F-16, напоминает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Ковалев
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