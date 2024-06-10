Украина разместит часть переданных истребителей F-16 за границей
Часть истребителей F-16, которые будут переданы Украине западными странами, разместят на аэродромах за пределами страны. Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, пишет «Страна.ua».
По словам военного, «определенное количество» самолетов будут находиться на безопасных базах, чтобы они «не стали мишенями» на Украине. Некоторые из истребителей останутся в центрах, готовящих пилотов и авиаперсонал.
«Это будет наш резерв в случае необходимости для замены неисправных самолетов, во время проведения регламентных работ», — указал Голубцов.
Ранее СМИ сообщили, что летом Бельгия, Норвегия, Дания и Нидерланды планируют поставить на Украину 60 истребителей F-16, напоминает RT.
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