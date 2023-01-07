Украина расторгла соглашение с Россией об эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»

Украина прекратила действие соглашения с Россией об эксплуатации стратегического ракетного комплекса 15П118М, по западной классификации — «Сатана». Об этом сообщил представитель украинского правительства в Верховной раде Тарас Мельничук в своем Telegram-канале.

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Кабинет министров Украины и российское правительство заключили договор о продлении срока эксплуатации комплекса 15П118М в 2006 году.

«Соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действия соглашения, исключающего проведение головным разработчиком ... и производителем ... сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15п118м, которые находятся в эксплуатации в РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчик комплекса — «Конструкторское бюро «Южное» имени М. К. Янгеля», производитель — Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова.

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ФОТО: РИА Новости/Константин Чалабов
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