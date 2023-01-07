Украина расторгла соглашение с Россией об эксплуатации ракетного комплекса «Сатана»

Кабинет министров Украины и российское правительство заключили договор о продлении срока эксплуатации комплекса 15П118М в 2006 году.

«Соглашение прекращено в связи с коренным изменением обстоятельств действия соглашения, исключающего проведение головным разработчиком ... и производителем ... сервисного обслуживания ракет стратегического назначения 15п118м, которые находятся в эксплуатации в РФ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что разработчик комплекса — «Конструкторское бюро «Южное» имени М. К. Янгеля», производитель — Южный машиностроительный завод им. А. М. Макарова.

