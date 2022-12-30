На Украине захотели подорвать санкциями производство ракет и дронов в России

Как отметил Кулеба, санкции и ограничения, которые заблокируют обход рестрикций в отношении российской ракетно-дроновой индустрии — его «личный фокус номер один».

«Надо прежде всего валить оборонный комплекс России, ее военную машину, а в ней цель номер один – ракетно-дроновая индустрия», — заявил министр.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что РФ выдержит любое санкционное давление и будет адаптироваться к новым реалиям, используя все возможности для защиты своих интересов. Глава МИД подчеркивал, что Западу, который вводит односторонние ограничения под предлогом нанесения вреда России, не удалось разрушить экономику страны.

