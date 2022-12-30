На Украине захотели подорвать санкциями производство ракет и дронов в России
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о намерении способствовать введению санкций в отношении России, которые бы подорвали изготовление ракет и беспилотных летательных аппаратов. Об этом глава внешнеполитического ведомства заявил в интервью изданию «РБК Украина».
Как отметил Кулеба, санкции и ограничения, которые заблокируют обход рестрикций в отношении российской ракетно-дроновой индустрии — его «личный фокус номер один».
«Надо прежде всего валить оборонный комплекс России, ее военную машину, а в ней цель номер один – ракетно-дроновая индустрия», — заявил министр.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что РФ выдержит любое санкционное давление и будет адаптироваться к новым реалиям, используя все возможности для защиты своих интересов. Глава МИД подчеркивал, что Западу, который вводит односторонние ограничения под предлогом нанесения вреда России, не удалось разрушить экономику страны.
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