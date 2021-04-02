Украина провела военные учения на границе с Крымом
Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации провели учения на границе с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины.
Отмечается, что военнослужащие тренировались в практическом обустройстве минно-взрывных заграждений. По словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, военные резервы практически каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение.
На этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Военные-вертолетчики отработали маневры по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.
Ранее Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В России это считают «безумием».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+9 169 / сут.
Умерли
99 233+383 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+10 247 / сут.
- Глава комитета Госдумы призвал отменить льготную ипотеку
- Украина провела военные учения на границе с Крымом
- Познер рассказал, как дал пощечину своей дочери
- Великобритания признала 30 случаев тромбоза после прививки вакциной AstraZeneca
- Сергунина: Москва представлена сразу в пяти номинациях европейского этапа World Travel Awards
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru