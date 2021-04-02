Украина провела военные учения на границе с Крымом

Украинские военнослужащие инженерно-саперных подразделений при поддержке артиллерии и армейской авиации провели учения на границе с Крымом. Об этом сообщила пресс-служба командования Объединенных сил ВС Украины.

Отмечается, что военнослужащие тренировались в практическом обустройстве минно-взрывных заграждений. По словам командующего Объединенных сил ВСУ Сергея Наева, военные резервы практически каждую неделю отрабатывают на побережье практические действия по противодействию высадке морского десанта вероятного противника с кораблей и полное его уничтожение.

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На этот раз минометные расчеты совершили марш, развертывание и подготовку к стрельбе для артиллерийской поддержки инженерно-саперных подразделений. Военные-вертолетчики отработали маневры по уничтожению целей условного противника в полете на малых высотах.

Ранее Вашингтон пообещал оказать поддержку Киеву в случае обострения обстановки в Донбассе. В России это считают «безумием».

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ФОТО: Министерство обороны Украины
ТЕГИ:Военные УченияВСУ
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