Украина проведет клинические испытания препарата против COVID-19

На Украине проведут клинические испытания препарата для лечения коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ, разрешающий Минздраву страны начать клинические испытания препарата, подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В приложении к документу отмечается, что речь идет о препарате «Биовен».

По последним данным, на Украине число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 12 697 человек. Жертвами COVID-19 стали 316 пациентов.

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Ранее НСН писала, что Минздрав России решил расширить с 9 до 13 список возможных медикаментозных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции у взрослых.

Об этом говорится в обновленной версия рекомендаций по профилактике и лечению заболевания, вызываемого COVID-19. Из этого списка непосредственно для лечения коронавируса рекомендовано 6 препаратов, еще 3 находятся на стадии клинических испытаний.

Препараты рекомендовано применять при лечении в комбинации. Они выбраны на основе анализа клинического опыта ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS- CoV и MERSCoV. Среди лекарств названы, в частности, хлорохин, азитромицин, умифеновир, метилпреднизолон.


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ФОТО: pixabay.com
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