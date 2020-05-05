Украина проведет клинические испытания препарата против COVID-19
На Украине проведут клинические испытания препарата для лечения коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ, разрешающий Минздраву страны начать клинические испытания препарата, подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В приложении к документу отмечается, что речь идет о препарате «Биовен».
По последним данным, на Украине число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 12 697 человек. Жертвами COVID-19 стали 316 пациентов.
Ранее НСН писала, что Минздрав России решил расширить с 9 до 13 список возможных медикаментозных препаратов для лечения новой коронавирусной инфекции у взрослых.
Об этом говорится в обновленной версия рекомендаций по профилактике и лечению заболевания, вызываемого COVID-19. Из этого списка непосредственно для лечения коронавируса рекомендовано 6 препаратов, еще 3 находятся на стадии клинических испытаний.
Препараты рекомендовано применять при лечении в комбинации. Они выбраны на основе анализа клинического опыта ведения пациентов с атипичной пневмонией, связанной с коронавирусами SARS- CoV и MERSCoV. Среди лекарств названы, в частности, хлорохин, азитромицин, умифеновир, метилпреднизолон.
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