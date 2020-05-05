Украина проведет клинические испытания препарата против COVID-19

На Украине проведут клинические испытания препарата для лечения коронавирусной инфекции. Как пишет РИА Новости, соответствующий указ, разрешающий Минздраву страны начать клинические испытания препарата, подписал министр здравоохранения Украины Максим Степанов. В приложении к документу отмечается, что речь идет о препарате «Биовен».

По последним данным, на Украине число зараженных коронавирусной инфекцией составляет 12 697 человек. Жертвами COVID-19 стали 316 пациентов.