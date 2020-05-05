Онищенко скептически отнесся к открытию антитела против коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в беседе с НСН прокомментировал разработку учёных, создавших экспериментальное антитело для лечения коронавируса, отметив, что препарат на его основе появится ещё не скоро.
Нидерландские и немецкие ученые создали экспериментальное моноклональное антитело, способное победить коронавирусную инфекцию в лабораторных условиях. Исследование группы европейских ученых опубликовано в научном журнале Nature Communications. В докладе отмечается, что синтезированные в лаборатории Утрехтского университета белки по действию схожи с теми, которые вырабатывают иммунные клетки человека. Эти белки находят участок патогена и воздействуют на него. Во время экспериментов новое антитело 47D11 побеждало не только вирус SARS-CoV-2, но и родственный ему SARS-CoV, вызывающий острый респираторный синдром.
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявил, что открытие учёных ничего принципиально не меняет, так как препарату необходимо будет пройти длительный процесс испытаний и регистрации.
«Человеческие моноклональные антитела уже используются для лечения и это известие ничего принципиально не меняет. Важнее было бы, если бы это была вакцина, а в данном случае, это поможет, но не решит проблему. Тем более, когда препарат вот так вот заново создаётся, ему необходимо пройти очень длительный процесс испытаний и регистрации», - сказал депутат.
Он также сообщил, что сейчас неизвестно понадобится ли в будущем вакцина от COVID-19, так как предыдущие вспышки коронавируса в России угасли сами.
«Вот если уже сейчас бы была группа новых препаратов на основе моноклональных антител плюс вакцина, то мы бы могли более уверенно себя чувствовать. А ответить на вопрос о том, нужна ли нам будет в будущем вакцина, сложно, потому что сегодня нам непонятно, как, с какой цикличностью и будет ли вообще продолжать свою жизнь новый коронавирус. Ведь у нас уже были два коронавируса, которые поциркулировали и ушли, например коронавирус ближневосточного респираторного синдрома», - добавил Онищенко.
Также стало известно о прорыве израильских учёных в разработке метода лечения COVID-19. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет.
Министр рассказал, что в лаборатории израильского Института биологических исследований ему показали принцип работы антител, которые способны уничтожать коронавирус в организме пациента, сообщает i24. По его словам, в настоящее время стадия разработки завершена, но антитела должны еще пройти тщательное тестирование.
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