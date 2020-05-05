Онищенко скептически отнесся к открытию антитела против коронавируса

«Человеческие моноклональные антитела уже используются для лечения и это известие ничего принципиально не меняет. Важнее было бы, если бы это была вакцина, а в данном случае, это поможет, но не решит проблему. Тем более, когда препарат вот так вот заново создаётся, ему необходимо пройти очень длительный процесс испытаний и регистрации», - сказал депутат.

Он также сообщил, что сейчас неизвестно понадобится ли в будущем вакцина от COVID-19, так как предыдущие вспышки коронавируса в России угасли сами.

«Вот если уже сейчас бы была группа новых препаратов на основе моноклональных антител плюс вакцина, то мы бы могли более уверенно себя чувствовать. А ответить на вопрос о том, нужна ли нам будет в будущем вакцина, сложно, потому что сегодня нам непонятно, как, с какой цикличностью и будет ли вообще продолжать свою жизнь новый коронавирус. Ведь у нас уже были два коронавируса, которые поциркулировали и ушли, например коронавирус ближневосточного респираторного синдрома», - добавил Онищенко.

Также стало известно о прорыве израильских учёных в разработке метода лечения COVID-19. Об этом сообщил глава Минобороны Израиля Нафтали Беннет.

Министр рассказал, что в лаборатории израильского Института биологических исследований ему показали принцип работы антител, которые способны уничтожать коронавирус в организме пациента, сообщает i24. По его словам, в настоящее время стадия разработки завершена, но антитела должны еще пройти тщательное тестирование.

