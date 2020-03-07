Украина просит у США «секонд-хэнд» корабли в Черное море

«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море», — цитирует Самуся Газета. ru.

Ранее политолог Иван Мезюхо в эфире НСН отметил, что украинский президент, требуя у России вернуть унитазы с кораблей, арестованных за пересечение российской границы в Керченском проливе, пытается скрыть реальные проблемы страны. По мнению эксперта, таким образом киевские власти пытаются отгородиться от многочисленных социально – экономических и политических проблем, сковавших украинское общество.



