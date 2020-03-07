Украина просит у США «секонд-хэнд» корабли в Черное море
Списанными военными кораблями США в украинском Центре исследования армии, конверсии и разоружения предлагают усилить позиции Киева в Черном море. Такую инициативу озвучил замдиректора киевского Центра Михаил Самусь.
Украинский эксперт считает «суперуспехом» возможность, чтобы этот вопрос решил назначенный министр обороны Украины Андрей Таран, отмечает РИА «Новости».
«Если мы говорим об усилении Украины на морском направлении, то нам тут могут помочь только США. Быстро передать нам какое-то количество хотя бы «секонд-хэнд» кораблей с ракетным оружием. Десяток кораблей с крылатыми ракетами может изменить баланс в Черном море», — цитирует Самуся Газета. ru.
Ранее политолог Иван Мезюхо в эфире НСН отметил, что украинский президент, требуя у России вернуть унитазы с кораблей, арестованных за пересечение российской границы в Керченском проливе, пытается скрыть реальные проблемы страны. По мнению эксперта, таким образом киевские власти пытаются отгородиться от многочисленных социально – экономических и политических проблем, сковавших украинское общество.
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