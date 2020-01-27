ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков

Моряков в кораблей ВМС Украины «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск» обвинили в нарушении российской границы по предварительному сговору. Моряки заявили, что заранее уведомили российскую сторону о намерении пройти через Керченский пролив в Мариуполь.

Россия передала задержанных моряков Киеву 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами. Корабли вернули украинской стороне в ноябре того же года.

