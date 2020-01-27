ФСБ приостановила следствие по делу украинских моряков
Следственное управление ФСБ приостановило расследование по делу 24 украинских моряков, задержанных после инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года. Об этом сообщил их адвокат Николай Полозов, ссылаясь на следователя. Пока у него есть только соответствующее уведомление без указания оснований и мотивов, передает «Интерфакс».
Моряков в кораблей ВМС Украины «Никополь», «Яны Капу» и «Бердянск» обвинили в нарушении российской границы по предварительному сговору. Моряки заявили, что заранее уведомили российскую сторону о намерении пройти через Керченский пролив в Мариуполь.
Россия передала задержанных моряков Киеву 7 сентября 2019 года в рамках обмена удерживаемыми лицами. Корабли вернули украинской стороне в ноябре того же года.
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