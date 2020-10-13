Украина продлит карантин из-за пандемии до 31 декабря
Украина продлила сроки адаптивного карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции на всей территории страны до конца 2020 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на Telegram-канал премьер-министра страны Дениса Шмыгаля.
В стране также были введены новые ограничения для проведения массовых мероприятий. Изменения коснулись и работы образовательных учреждений. Так, школы проведут двухнедельные каникулы с 15 октября, а вузы и колледжи в этот же день перейдут на удаленную работу на месяц.
По мнению премьера, эти меры оправданы, так как в мире по-прежнему сохраняется высокий уровень заболеваемости COVID-19. Шмыгаль отметил, что Украина проводит меры "в соответствии с эпидемической ситуацией". Спортивные мероприятия в стране будут проходить без зрителей.
Ранее министр здравоохранения страны высказывал мнение, что необходимы более жесткие меры, однако правительство его не поддержало.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,3 млн+13 868 / сут.
Умерли
22 966+244 / сут.
Выздоровели
1,0 млн+7 550 / сут.
- Пашинян обвинил Турцию в нарушении режима прекращения огня в Карабахе
- Объявлена стоимость новых iPhone 12 в России
- Минздрав Украины не исключил закупку российской вакцины от COVID-19
- Россия избрана в Совет ООН по правам человека
- Нижегородский стрелок купил справку для разрешения на оружие
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru