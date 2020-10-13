«Курам на смех». Политолог оценил санкции Украины против Лукашенко
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, как украинские санкции повлияют на ситуацию в Белоруссии.
Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, как украинские санкции повлияют на положение Александра Лукашенко.
«Украина будет принимать общую позицию, как и Брюссель. Но запрет на въезд Лукашенко в Украину не сильно повлияет. Если бы Украина отказалась от покупки белорусских нефтепродуктов, это серьезно повлияло бы на связанные с белорусским руководством структуры и на бюджет страны. Это бы сильно ударило по позициям белорусского режима. Иначе эти санкции будут курам на смех. Об экономических санкциях речи пока не идет. Некоторые евродепутаты их предлагают, но Евросоюз пока к ним не готов. Лукашенко больше всего боится экономических санкций, а не персональных», - заметил Болкунец.
Он рассказал, как складывались отношения Минска и Киева в последние годы.
«Отношения между президентами были очень открытыми, даже доверительными. Причем и с Кучмой, и с Ющенко. Плохо было с Януковичем, с ним не нашли общий язык. С Порошенко были блестящие отношения, это был самый любимый Лукашенко президент Украины. И с Зеленским он быстро нашел общий язык. Белорусские и украинские власти проводили совместные спецоперации, в том числе провокацию, которую, видимо, организовали при содействии белорусского КГБ и украинских спецслужб по делу «Вагнера». Выяснилось, что это была постановка, бывший глава КГБ Вакульчик принимал в этом самое непосредственное участие. Лукашенко несколько дней подряд на всех каналах рассказывал, что Украина якобы помогла ему раскрыть этот «заговор россиян». Лукашенко, кстати, так и не извинился перед Россией за эту провокацию, а деньги получил», – напомнил эксперт.
Ранее Дмитрий Болкунец в эфире НСН высказал мнение, что предложение Лукашенко реформировать конституцию, в том числе и судебную систему, говорит о подготовке к уходу от власти.
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