«Курам на смех». Политолог оценил санкции Украины против Лукашенко

Украина присоединится к санкциям Евросоюза против Белоруссии. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Белорусский политолог Дмитрий Болкунец в эфире НСН рассказал, как украинские санкции повлияют на положение Александра Лукашенко.

«Украина будет принимать общую позицию, как и Брюссель. Но запрет на въезд Лукашенко в Украину не сильно повлияет. Если бы Украина отказалась от покупки белорусских нефтепродуктов, это серьезно повлияло бы на связанные с белорусским руководством структуры и на бюджет страны. Это бы сильно ударило по позициям белорусского режима. Иначе эти санкции будут курам на смех. Об экономических санкциях речи пока не идет. Некоторые евродепутаты их предлагают, но Евросоюз пока к ним не готов. Лукашенко больше всего боится экономических санкций, а не персональных», - заметил Болкунец.

Он рассказал, как складывались отношения Минска и Киева в последние годы.