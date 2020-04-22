Украина продлевает введенный из-за COVID-19 карантин

Власти Украины приняли решение о продлении введённых в стране карантинных мер до 11 мая. С таким заявлением выступил украинский премьер Денис Шмыгаль. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Премьер-министр подчеркнул, что кабмин, принимая такое решение, опирался «на моделирование аналитиков Украины и данные МОЗ», которые говорят о том, что «пик болезни может наступить в начале мая». Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина в вопросах отмены мер, препятствующих распространению COVID-19, будет учитывать опыт Европы. В частности, границы страна откроет примерно через месяц после того, как это сделают власти Германии, Испании, Италии, отмечает Утро.ру. А также при условии, что эпидемиологическая ситуация на Украине будет спокойной.

По данным на 22 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией на составляет 6 592 человека.