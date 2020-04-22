Украина продлевает введенный из-за COVID-19 карантин
Власти Украины приняли решение о продлении введённых в стране карантинных мер до 11 мая. С таким заявлением выступил украинский премьер Денис Шмыгаль. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Премьер-министр подчеркнул, что кабмин, принимая такое решение, опирался «на моделирование аналитиков Украины и данные МОЗ», которые говорят о том, что «пик болезни может наступить в начале мая». Ранее Шмыгаль заявлял, что Украина в вопросах отмены мер, препятствующих распространению COVID-19, будет учитывать опыт Европы. В частности, границы страна откроет примерно через месяц после того, как это сделают власти Германии, Испании, Италии, отмечает Утро.ру. А также при условии, что эпидемиологическая ситуация на Украине будет спокойной.
По данным на 22 апреля, число заразившихся коронавирусной инфекцией на составляет 6 592 человека.
Между тем, в России каких-либо конкретных решений в вопросе выхода из самоизоляции пока не принималось. Об этом накануне заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. При этом, он подчеркнул, что глава государства занимается проработкой этого вопроса ежедневно. По словам представителя Кремля, Владимир Путин тесно общается с экспертами – для того, чтобы получать ежедневные апдейты по изменению эпидемиологической ситуации. Также Песков подчеркнул, что российские власти рассчитывают на сознательность и дисциплинированность жителей страны.
В России за минувшие сутки было зафиксировано 5 236 новых случаев коронавирусной инфекции. Таким образом, общее число заболевших в нашей стране к утру 22 апреля достигло 57 999 человек, напоминает Свободная пресса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru