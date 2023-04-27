Пушилин: ВСУ пойдут в контрнаступление, но не в начале мая
Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин усомнился, что украинские войска пойдут в контрнаступление в начале мая. Об этом политик заявил в эфире телеканала «Россия 24».
«Есть у меня определенные сомнения. Ну а то, что в целом будет контрнаступление или нет, я здесь придерживаюсь мнения, что даже если украинский режим не захочет ... то его заставят», — отметил врио главы ДНР.
Пушилин подчеркнул, что Киеву было выделено серьезное финансирование из США и ряда стран Европы, которое «надо отрабатывать». По мнению политика, ВСУ могут пойти в наступление на Запорожском направлении и участке Сватово-Кременная, однако точные даты назвать трудно.
Ранее основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин предположил, что украинская армия может начать контрнаступление после 2 мая, пишет Ura.ru. В этот период в регионе закончится дождливая погода.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru