Украина признала правду о контрнаступлении ВСУ

Руководству Украины хотелось бы, чтобы контрнаступление Вооруженных сил достигло более быстрых темпов, однако это невозможно в реальности, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление секретаря совета нацбезопасности и обороны Алексея Данилова.

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«Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день», — сказал он.

Как указал Данилов, речь идет о боевых действиях, а не прогулке и призвал набраться терпения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинской армии требуется время, чтобы показать результат в наступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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