Украина признала правду о контрнаступлении ВСУ

«Очень хотелось бы, чтобы все было быстрее, но так бывает только в сказках. Это тяжелая работа, каждый день», — сказал он.

Как указал Данилов, речь идет о боевых действиях, а не прогулке и призвал набраться терпения.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинской армии требуется время, чтобы показать результат в наступлении, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

