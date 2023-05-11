Украина припугнула Евросоюз приходом войны при прекращении поставок оружия
В европейских странах начнется большая война, если прекратятся поставки оружия Киеву, заявил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк, сообщает «РЕН ТВ».
Так он ответил на слова главы евродипломатии Жозепа Борреля, который заявил, что конфликт вокруг Украины легко можно было бы закончить прекращением военной поддержки Киева. Однако Боррель указал, что такой вариант не устраивает Запад.
«Пан Боррель должен был продолжить, что если перестанут предоставлять оружие Украине, начнется война в других странах», — отметил Подоляк. Он считает, что в европейских странах вырастет число терактов, а граждане не смогут «спокойно есть круассаны».
Ранее Киев запросил у Запада три тысячи ударных беспилотников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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