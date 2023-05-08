Боррель: конфликт на Украине показал разногласия Запада с миром
Украинский конфликт продемонстрировал разногласия коллективного Запада и остальной части мира. Об этом в своем блоге написал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Он признал, что Запад выбрал неправильный подход к процессам глобализации. У остальной части мира возникло глубокое разочарование той системой, которая сформировалась после холодной войны, констатировал дипломат.
Боррель предупредил, что раскол может углубиться и превратиться в пропасть. Чиновник призвал серьезно отнестись к недовольству развивающихся стран.
«В этом мире идет битва мнений и, более того, битва предложений», - добавил он.
Газета Irish Examiner ранее сообщила, что странам Европы предложили мотивировать украинских беженцев возвращаться на родину. Им могут предоставить дополнительные социальные выплаты, передает «Радиоточка НСН».
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