Украина презентовала новый беспилотник «Коса»

По его словам, для борьбы с дроном можно использовать новый российский комплекс ПВО «Панцирь-СМ». Дрон изготовлен из фанеры, а его форма корпуса — как у ракеты Storm Shadow. Беспилотник летает на бензине и имеет современную электронику НАТО.

«Коса» способна пролететь 750 километров, неся груз массой 42 килограмма. Запуск производится как с катапульты, так и с колесного шасси. Кнутов отметил, что планировалось выпускать по 100 дронов в месяц, к концу года — до 500.

Ранее стало известно о новом средстве защиты от беспилотных летательных аппаратов, которые изобрели российские военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

