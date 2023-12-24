Украина презентовала новый беспилотник «Коса»
На Украине представили новый беспилотный летательный аппарат AQ-400 «Коса», который обладает крайне высокими характеристиками, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на военного эксперта, директора Музея войск ПВО Юрия Кнутова.
По его словам, для борьбы с дроном можно использовать новый российский комплекс ПВО «Панцирь-СМ». Дрон изготовлен из фанеры, а его форма корпуса — как у ракеты Storm Shadow. Беспилотник летает на бензине и имеет современную электронику НАТО.
«Коса» способна пролететь 750 километров, неся груз массой 42 килограмма. Запуск производится как с катапульты, так и с колесного шасси. Кнутов отметил, что планировалось выпускать по 100 дронов в месяц, к концу года — до 500.
Ранее стало известно о новом средстве защиты от беспилотных летательных аппаратов, которые изобрели российские военные, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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