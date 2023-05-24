Украина прекратила экспорт электроэнергии

«Это связано с необходимостью покрыть нужды страны в потреблении на протяжении всех суток и обеспечить резервы на вечерние часы максимального потребления», - говорится в сообщении.

«Укрэнерго» попросила жителей страны стараться экономить электроэнергию в период с 19:00 до 22:00. В компании напомнили о непрекращающемся ремонте энергоблоков атомных электростанций, для которых лето - традиционное время перезагрузки топлива.

Ранее одна из украинских электростанций остановила производство энергии, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН» со ссылкой на энергохолдинг ДТЭК.

