Украина представила программу по совместимости с Североатлантическим альянсом

Украина представила программу по достижению совместимости с Североатлантическим альянсом и проведению необходимых реформ в соответствии с полученными в Вильнюсе рекомендациями. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявила вице-премьер Украины Ольга Стефанишина.

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По ее словам, западные партнеры пообещали Киеву создать необходимые условия для того, чтобы Украина приступила к выполнению заданий до конца года.

Стефанишина подчеркнула, что украинское руководство утвердило разветвленную структуру органов Совета Украина — НАТО, которая будет реализовываться на всех уровнях — от посольского до министерского.

Ранее претендент на пост американского президента, губернатор Флориды Рон Десантис выступил против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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