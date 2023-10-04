Украина представила программу по совместимости с Североатлантическим альянсом

По ее словам, западные партнеры пообещали Киеву создать необходимые условия для того, чтобы Украина приступила к выполнению заданий до конца года.

Стефанишина подчеркнула, что украинское руководство утвердило разветвленную структуру органов Совета Украина — НАТО, которая будет реализовываться на всех уровнях — от посольского до министерского.

Ранее претендент на пост американского президента, губернатор Флориды Рон Десантис выступил против присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

