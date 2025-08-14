В Таганроге в жилом доме обрушилась плита перекрытия

Обрушение плиты перекрытия произошло в одной из квартир жилого дома в Таганроге Ростовской области, никто не пострадал. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Инцидент произошел около 00.20 мск в здании на улице Октябрьской, где обрушилась потолочная балка и плита перекрытия, образовались трещины по всей конструкции.

«Дом имеет два крыла, в которых в настоящее время проживает 40 человек. После аварии в пострадавшем крыле оперативно отключили водоснабжение и подачу газа. Жителей срочно эвакуировали», - написала Камбулова.

В границах дома введен режим ЧС, власти создали оперативный штаб.

Ранее в шахте Шерловская-Наклонная в Ростовской области произошло обрушение конструкции, ЧП зафиксировали на глубине 500 метров, пишет 360.ru.

