Высоту орбиты МКС подняли на 1,7 километра

Грузовой корабль «Прогресс МС-30» скорректировал высоту орбиты Международной космической станции. Об этом сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«В 7:28 мск включились двигатели "Прогресса МС-30", проработали 647,3 секунды, выдав импульс величиной 1 м/с», - указано в сообщении.

Высота орбиты станции увеличилась на 1,7 километра и достигла 416,7 км над поверхностью Земли.

Ранее стало известно, что МКС продолжат эксплуатировать до 2028 года. «Роскосмос» подготовил проект программы сведения станции с орбиты, на это уйдет около 2,5 года, пишет Ura.ru.

