Россия прорабатывает упрощение визового режима с рядом стран Африки

Россия прорабатывает упрощение визового режима с четырьмя странами Африки. Об этом рассказал директор департамента государств Африки (южнее Сахары) российского МИД Анатолий Башкин в интервью изданию «Африканская инициатива».

«В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини», - сообщил дипломат.

Проекты документов передали партнерам, они находятся на рассмотрении.

Кроме того, РФ может расширить список африканских стран, жители которых смогут оформить электронную визу в Россию. Сейчас такой документ выдают в том числе гражданам Зимбабве, Кении и Эсватини. Башкин не исключил, что в перечень стран, граждане которых могут получить электронную визу, добавят и другие государства Африки.

Ранее президент России Владимир Путин подтвердил стремление РФ к дальнейшему развитию дружественных отношений с Африкой, указав, что страны континента за последние десятилетия укрепили свой авторитет на мировой арене, пишет Ura.ru.

