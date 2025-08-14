Россия прорабатывает упрощение визового режима с рядом стран Африки
Россия прорабатывает упрощение визового режима с четырьмя странами Африки. Об этом рассказал директор департамента государств Африки (южнее Сахары) российского МИД Анатолий Башкин в интервью изданию «Африканская инициатива».
«В настоящее время прорабатываются соответствующие договоренности с Замбией, Зимбабве, Мозамбиком и Эсватини», - сообщил дипломат.
Проекты документов передали партнерам, они находятся на рассмотрении.
Кроме того, РФ может расширить список африканских стран, жители которых смогут оформить электронную визу в Россию. Сейчас такой документ выдают в том числе гражданам Зимбабве, Кении и Эсватини. Башкин не исключил, что в перечень стран, граждане которых могут получить электронную визу, добавят и другие государства Африки.
Ранее президент России Владимир Путин подтвердил стремление РФ к дальнейшему развитию дружественных отношений с Африкой, указав, что страны континента за последние десятилетия укрепили свой авторитет на мировой арене, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Стармер проведет встречу с Зеленским
- Три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде
- Россия прорабатывает упрощение визового режима с рядом стран Африки
- Высоту орбиты МКС подняли на 1,7 километра
- Пять условий: О чем Европа попросила Трампа перед встречей с Путиным
- ФСБ: Россия сорвала ракетную программу Украины
- Российские силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника
- ПСЖ впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА
- ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
- Охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские во время теракта были без оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru