СМИ: Стармер проведет встречу с Зеленским
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Sky News.
Украинский политик прибыл с необъявленным визитом в Лондон. Стармер примет Зеленского в своей резиденции 14 августа.
По данным телеканала, разговор политиков будет посвящен предстоящей встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Саммит состоится в пятницу, 15 августа на Аляске.
Ранее Владимир Зеленский отправился в Берлин для участия в онлайн-встрече с западными лидерами вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет Ura.ru.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Стармер проведет встречу с Зеленским
- Три человека пострадали при атаке беспилотника ВСУ в Белгороде
- Россия прорабатывает упрощение визового режима с рядом стран Африки
- Высоту орбиты МКС подняли на 1,7 километра
- Пять условий: О чем Европа попросила Трампа перед встречей с Путиным
- ФСБ: Россия сорвала ракетную программу Украины
- Российские силы ПВО сбили 44 украинских беспилотника
- ПСЖ впервые стал обладателем Суперкубка УЕФА
- ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
- Охранявшие порядок в «Крокусе» полицейские во время теракта были без оружия
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru