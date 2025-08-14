СМИ: Стармер проведет встречу с Зеленским

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер проведет встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Sky News.

Украинский политик прибыл с необъявленным визитом в Лондон. Стармер примет Зеленского в своей резиденции 14 августа.

По данным телеканала, разговор политиков будет посвящен предстоящей встрече президента России Владимира Путина и лидера США Дональда Трампа. Саммит состоится в пятницу, 15 августа на Аляске.

Ранее Владимир Зеленский отправился в Берлин для участия в онлайн-встрече с западными лидерами вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет Ura.ru.

