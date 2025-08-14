Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность немецкой Demokrati-JA e.V
Генпрокуратура России признала деятельность немецкой неправительственной организации Demokrati-JA e.V. нежелательной на территории РФ. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Как отметили в Генпрокуратуре, НПО была основана живущими в Германии российскими эмигрантами для формирования в РФ «солидарного гражданского общества и отработки демократических механизмов». Ее участники занимаются внесением раскола в русскоязычную диаспору ФРГ с целью стимулирования в ее среде деятельности, направленной против интересов Москвы.
«Проводятся массовые антироссийские публичные акции... распространяются материалы, дискредитирующие проводимую руководством Российской Федерации внутреннюю и внешнюю политику, избирательную систему государства, действия Вооруженных Сил Российской Федерации в ходе СВО», - говорится в сообщении.
Организация участвует в создании «тоталитарного» облика России, продвижении русофобии за рубежом, требует торгового и нефтяного эмбарго в отношении РФ, поддерживает киевский режим и призывает к оказанию военной поддержки Украине. Кроме того, НПО способствует укреплению сепаратистской идеологии, разжиганию межнациональной вражды, умалению подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Ранее в России признали нежелательной деятельность Хельсинкского фонда по правам человека, пишет 360.ru.
