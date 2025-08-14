Саратовского сотрудника полиции могут уволить за угрозу расстрелом местным жителям, если поднимется шумиха в СМИ или граждане напишут на него заявление, однако если «его кто-то крышует», то отделается выговором. Об этом этом НСН рассказал глава местного комитета Московского профсоюза полиции по СВАО Игорь Суслов.

Ранее подполковник полиции Геннадий Болтышев угрожал расстрелом жителям Саратова, которые собрались толпой на защиту парка от вырубки. Видео с угрозами, которое сняли очевидцы, опубликовал Telegram-канал Baza. В попытке разогнать граждан, Болтышев заявил, что «при необходимости всех расстреляет». Суслов рассказал, что может грозить сотруднику полиции за такие слова.

«Все зависит от его покровителей. Конечно, если обычный сотрудник скажет что-то подобное, то его сразу уволят. А если за человеком кто-то стоит, то ограничатся дисциплинарным взысканием. Смотря кто крышует, как говорится. То, что он сказал, это, конечно, не от большого ума. Но за свои слова он будет отвечать, только если будет реакция СМИ или заявление от граждан», - рассказал он.

Также Суслов напомнил, что сотрудник полиции может применять оружие, правила применения которого закреплены законом, и рассказал, в каких случаях это законно.

«Есть Федеральный закон о полиции, там прописаны правила применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия и в каких случаях он может это сделать. Сотрудник полиции имеет право лично, либо в составе подразделения применить огнестрельное оружие. Но, если возникает такая ситуация, то сотрудник обязан предупредить правонарушителя о намерении применить оружие, однако если в сложившейся ситуации это возможно. А если, например, это ставит под угрозу его жизнь и здоровье, либо окружающих, то он имеет полное право применить оружие без предупреждения. Если бы, скажем, на него напали, или если бы напали на тех, кто рубил эти деревья, он мог бы применить оружие. Тогда ему нужно было бы писать потом рапорт», - подытожил он.

Следственный комитет (СК) РФ по Саратовской области организовал проверку по инциденту, а глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о результатах проверки.

Ранее Суслов в беседе с НСН заявил, что чтобы снизить уровень коррупции в полиции, необходимо создать справедливую систему оплаты труда, а не мотивировать сотрудников получением денег за отказ от взятки.

