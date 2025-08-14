Исследование: У 47% россиян нет загранпаспорта
Почти половина - 47% - россиян не имеют действующего загранпаспорта. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование сервиса по покупке авиа- и железнодорожных билетов «Купибилет».
«У 29% его не было никогда, а у 22% он был ранее, но его срок действия уже истек», - отмечается в сообщении.
Аналитики провели соответствующее исследование, в нем приняли участие более 1,2 тысячи человек. Как выяснили эксперты, среди имеющих загранпаспорт 32% граждан владеют документами нового образца, 17% - старого, у 4% есть сразу два паспорта. Отмечается, что 1% респондентов имеют загранпаспорт, но не пользовались им ни разу, 17% были за рубежом только однажды. Чаще всего граждане использовали такой паспорт 4-6 (40%) либо 2-3 (32%) раза.
Между тем ряд европейских стран приняли решение не признавать российские пятилетние небиометрические загранпаспорта. Такие документы не будут действовать в Дании, Франции, Чехии, Эстонии, Литве и Латвии, пишет 360.ru.
