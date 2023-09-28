Столтенберг: капитуляция Украины приведет не к миру, а к оккупации

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что «чем сильнее становится Украина», тем ближе окончание конфликта и пообещал поддерживать Киев сколько потребуется, сообщает РИА Новости.

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На совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве он отметил, что мир «любой ценой» на Украине неприемлем.

«Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно», - подчеркнул генсек Североатлантического альянса, поддержав «формулу мира» украинского лидера.

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ФОТО: youtube.com/@NATO / скриншот с видео
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинаЙенс СтолтенбергНАТО

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