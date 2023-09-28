Столтенберг: капитуляция Украины приведет не к миру, а к оккупации

На совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским в Киеве он отметил, что мир «любой ценой» на Украине неприемлем.

«Капитуляция Украины не будет означать мира, она приведет к оккупации. Мир любой ценой не будет миром совершенно», - подчеркнул генсек Североатлантического альянса, поддержав «формулу мира» украинского лидера.

