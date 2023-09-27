Украина потребовала у Запада оружие для атак производителей дронов в Иране и Сирии
Украина попросила у западных стран вооружение для атак заводов по изготовлению беспилотников в Сирии и Иране. Об этом сообщила британская газета The Guardian со ссылкой на документ, переданный украинским руководством представителям государств G7 в августе.
Отмечается, что Киев предложил также наносить ракетные удары по потенциальной производственной площадке в России. Киевские власти убеждены, что Россия имеет на вооружении дроны из Сирии и Ирана.
Кроме того, заявили на Украине, в иранских БПЛА Shahed 131 и Shahed 136 в общей сложности найдено более 100 электронных компонентов западного производства.
Ранее дрон-камикадзе Sina был представлен в Иране на выставке достижений министерства обороны страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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