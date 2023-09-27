Украина потребовала у Запада оружие для атак производителей дронов в Иране и Сирии

Отмечается, что Киев предложил также наносить ракетные удары по потенциальной производственной площадке в России. Киевские власти убеждены, что Россия имеет на вооружении дроны из Сирии и Ирана.

Кроме того, заявили на Украине, в иранских БПЛА Shahed 131 и Shahed 136 в общей сложности найдено более 100 электронных компонентов западного производства.

Ранее дрон-камикадзе Sina был представлен в Иране на выставке достижений министерства обороны страны. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

