СМИ: Иран представил управляемые бомбы для беспилотников
Тегеран провел презентацию управляемых бомб Arman-1 и Arman-2, которые устанавливаются на БПЛА, пишет агентство Fars.
Сообщается, что бомба Arman-1 массой 35 килограмм обладает дальностью действия 20 километров. А бомба Arman-2 с электрическим двигателем имеет массу 40 килограмм и обладает дальностью действия 100 километров.
Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что власти Ирана верят в территориальную целостность каждой страны, в том числе и Украины, а также призывают к окончанию конфликта «путем политического диалога». До этого МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова, Тегерану не понравилась подпись представителя России под совместным заявлением министров арабских государств Персидского залива, в котором говорилось о поддержке мирных усилий ОАЭ по разрешению спора вокруг трех островов - Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru