СМИ: Иран представил управляемые бомбы для беспилотников

Ранее глава МИД Ирана Хосейн Амир-Абдоллахиан заявил, что власти Ирана верят в территориальную целостность каждой страны, в том числе и Украины, а также призывают к окончанию конфликта «путем политического диалога». До этого МИД Ирана вызвал российского посла Алексея Дедова, Тегерану не понравилась подпись представителя России под совместным заявлением министров арабских государств Персидского залива, в котором говорилось о поддержке мирных усилий ОАЭ по разрешению спора вокруг трех островов - Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, сообщает «Радиоточка НСН».

