Украина потратила почти все оружие производства НАТО и СССР

По его словам, российские войска планомерно «сковывают» Артемовск в ДНР. Отмечается, что армия России могла бы продвигаться значительно быстрее, но хочет избежать жертв среди мирного населения.

Алаудинов заявил, что ВСУ с начала спецоперации уже потеряли около 200 тысяч человек.

По данным Минобороны РФ, Вооруженные силы России по-прежнему успешно продвигаются на Донецком направлении и заняли новые выгодные позиции, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

