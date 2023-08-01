Украина пообещала новые атаки на Москву беспилотниками

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал появление в Москве новых «неустановленных дронов» после очередной атаки на российскую столицу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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«Больше неустановленных дронов […], больше войны», - написал Подоляк.

Ранее утром в Подмосковье сработала система ПВО. Российское Минобороны подтвердило информацию о попытке беспилотников атаковать столицу. Ведомство заявило, что два аппарата были уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен системой РЭБ и упал близ комплекса «Москва-Сити».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что президент Украины Владимир Зеленский компрометирует США террористическими акциями против гражданских объектов. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Зыков
ТЕГИ:УкраинаДроныБеспилотники

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