Украина пообещала новые атаки на Москву беспилотниками
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк анонсировал появление в Москве новых «неустановленных дронов» после очередной атаки на российскую столицу. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.
«Больше неустановленных дронов […], больше войны», - написал Подоляк.
Ранее утром в Подмосковье сработала система ПВО. Российское Минобороны подтвердило информацию о попытке беспилотников атаковать столицу. Ведомство заявило, что два аппарата были уничтожены в небе над Подмосковьем, еще один был подавлен системой РЭБ и упал близ комплекса «Москва-Сити».
Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь отметила, что президент Украины Владимир Зеленский компрометирует США террористическими акциями против гражданских объектов. Ее слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru