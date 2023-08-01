Гурулев призвал ответить на атаку дронов на Москву ударом по киевской «Родине-матери»
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев прокомментировал атаки украинских беспилотников на Москву, отметив, что удары не несут «никакого военного толка». Об этом парламентарий написал в своем Telegram-канале.
Как отметил Гурулев, атаки носят информационный характер, и противник «воюет с символами» — в частности, небоскребами «Москва-Сити». Депутат предложил ответить на теракты «тем же методом, но делать это намного жестче».
«Думаю, искореженный щит Родины-мать вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати, вполне эта тема вписалась бы в общую работу по денацификации. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности», — написал Гурулев.
Парламентарий также в очередной раз призвал атаковать Банковую улицу в Киеве, где находятся администрация и резиденция президента Украины, «чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видали, не вылезали из бункеров».
Ночью 1 августа Украина направила в столичный регион беспилотники: два аппарата сбили в Подмосковье, еще один подавили системой радиоэлектронной борьбы, после чего дрон рухнул на территории «Москва-Сити». Пострадавших в результате атаки нет, отмечает Ura.ru.
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