Гурулев призвал ответить на атаку дронов на Москву ударом по киевской «Родине-матери»

Как отметил Гурулев, атаки носят информационный характер, и противник «воюет с символами» — в частности, небоскребами «Москва-Сити». Депутат предложил ответить на теракты «тем же методом, но делать это намного жестче».

«Думаю, искореженный щит Родины-мать вместо треклятого трезубца сейчас был бы очень кстати, вполне эта тема вписалась бы в общую работу по денацификации. У нас красиво по нему навернуть есть все возможности», — написал Гурулев.

Парламентарий также в очередной раз призвал атаковать Банковую улицу в Киеве, где находятся администрация и резиденция президента Украины, «чтобы деятели оттуда вообще солнечного света не видали, не вылезали из бункеров».

Ночью 1 августа Украина направила в столичный регион беспилотники: два аппарата сбили в Подмосковье, еще один подавили системой радиоэлектронной борьбы, после чего дрон рухнул на территории «Москва-Сити». Пострадавших в результате атаки нет, отмечает Ura.ru.

