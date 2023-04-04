Украина получит от США военную помощь еще на 2,6 миллиарда долларов, сообщает РИА Новости.

В частности, украинские войска получат боеприпасы для PATRIOT, HIMARS, а также 23 миллиона патронов, радары ПВО, гранатометы, автотехнику.

Накануне газета The New York Times сообщала, что США вскоре исчерпают средства для помощи Украине, Вашингтон может к сентябрю лишиться возможности поддерживать Киев.

Ранее бывший советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в разговоре с НСН заявил, что на Германию оказывают давление Польша и другие страны Евросоюза.



