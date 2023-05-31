Украина получила от США новый грант на 1,25 млрд долларов

В сообщении уточняется, что средства были направлены в госбюджет Украины «через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», а общая полученная сумма грантовой поддержки в 2023 году составила шесть млрд долларов.

Полученные Украиной средства будут направлены на выплату соцпособий семьям с детьми, оплату труда работников образования и поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий.

Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Королевство предоставит Украине программу военной помощи имени Нансена, которая будет рассчитана на пять лет, а её объём составит около семи млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».