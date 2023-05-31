Украина получила от США новый грант на 1,25 млрд долларов
Министерство финансов Украины заявило, что Киев получил от США новый грант в размере 1,25 млрд долларов, сообщает пресс-служба украинского ведомства.
В сообщении уточняется, что средства были направлены в госбюджет Украины «через целевой фонд многих доноров Всемирного банка», а общая полученная сумма грантовой поддержки в 2023 году составила шесть млрд долларов.
Полученные Украиной средства будут направлены на выплату соцпособий семьям с детьми, оплату труда работников образования и поставщиков медицинских услуг по программе медицинских гарантий.
Ранее глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельд заявила, что Королевство предоставит Украине программу военной помощи имени Нансена, которая будет рассчитана на пять лет, а её объём составит около семи млрд евро, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru