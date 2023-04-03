Украина требует на восстановление объектов культуры 7 миллиардов евро
3 апреля 202317:11
Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что республике требуется 7 миллиардов евро на восстановление культурных объектов.
Ткаченко отметил, что рассчитывает на помощь ЮНЕСКО.
Ранее стало известно, что страны Североатлантического альянса отправили Украине оружие на общую сумму 65 миллиардов евро. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что сейчас готовится программа многолетних поставок вооружения, сообщает «Радиоточка НСН».
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3 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru