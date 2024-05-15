Украина получила 600 тонн оборудования для восстановления энергетики

Украина получила за последнее время 42 груза гуманитарной помощи для восстановления энергетики от международных партнеров. Об этом в своем Telegram-канале сообщает украинское Минэнерго.

Глава Минэнерго Украины заявил о сильнейшем ущербе энергосистеме страны

Отмечается, что суммарный вес оборудования — более 600 тонн. В частности, это мощный высоковольтный трансформатор, свыше 230 генераторов, более 25 км кабелей и проводов, 880 бочек трансформаторного масла, различное электротехническое оборудование и магистральные газовые трубы.

Помощь Украине оказали Латвия, Германия, ОАЭ, Норвегия, Польша, Ирландия, Швеция, Финляндия и Нидерланды. Глава Минэнерго Герман Галущенко подчеркнул, что это поможет Украине быстрее восстановить пострадавшие от обстрелов объекты.

Ранее сообщалось, что аварийные отключения электроэнергии будут действовать на всей территории Украины.

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ФОТО: РИА Новости
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