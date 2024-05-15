Аварийные отключения света ввели на Украине
15 мая 202420:37
Аварийные отключения электроэнергии будут действовать на всей территории Украины. Об этом в своем Telegram-канале сообщила Национальная энергетическая компания «Укрэнерго».
Отмечается, что данные меры будут приняты с 19:25 до 22:00 по местному времени для бытовых и промышленных потребителей во всех украинских регионах.
«Укрэнерго» объясняет это недостаточными мощностями электростанций Украины.
Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Белгородской области оказались без электроснабжения из-за обстрела с украинской стороны.
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15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru