Аварийные отключения света ввели на Украине

Отмечается, что данные меры будут приняты с 19:25 до 22:00 по местному времени для бытовых и промышленных потребителей во всех украинских регионах.

«Укрэнерго» объясняет это недостаточными мощностями электростанций Украины.

Ранее сообщалось, что восемь населенных пунктов Белгородской области оказались без электроснабжения из-за обстрела с украинской стороны.

